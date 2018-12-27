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DHA DIŞ - Endonezya’da tsunami alarmı turuncu seviyeye yükseltildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

Yaşanan tsunami felaketinden sonra yaralarını sarmaya çalışan Endonezya’da Anaka Karakatau Yanardağı’nda volkanik hareketliliğin artması üzerine turuncu alarm seviyesine geçildi.

Özge Düzgün, (DHA)- Yaşanan tsunami felaketinden sonra yaralarını sarmaya çalışan Endonezya’da Anaka Karakatau Yanardağı’nda volkanik hareketliliğin artması üzerine turuncu alarm seviyesine geçildi.

Endonezya Volkanik ve Jeolojik Afet Merkezi’nden yapılan açıklamada yanardağın çevresindeki 5 kilometrelik alanda herhangi bir faaliyette bulunulmaması istendi. Volkanik yanardağdan kopan lav parçalarının sebep olduğu 22 Aralık’ta yaşanan tsunami felaketinde 430 kişi hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:
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Tsunami sonrasında köylerin durumu

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