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DHA DIŞ- Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 23:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü.

ABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü.

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