DHA DIŞ- Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü

ABD, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Bosna Hersek Devlet Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Zeljko Komsic ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n--------------------------------\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcBebek banyosu yapt\u0131rman\u0131n p\u00fcf noktalar\u0131!Pendik'teki yang\u0131nla ilgili fla\u015f geli\u015fme! Kuzey Irak \u015fehitleri, t\u00f6renle memleketlerine u\u011furland\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum