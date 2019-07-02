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DHA DIŞ- Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile heyetler arası görüşme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Çin, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinde bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasını sağlayacak görüşmeler yapması bekleniyor.

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