DHA DIŞ - Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Rusya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
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