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DHA DIŞ - Erdoğan, Putin ile bir araya geldi (2) - GENİŞ HABER

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.  Görüşme öncesi konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur.

Rusya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum sizin bu ilişkilerin gelişmesine ne kadar katkı sağladığınızı biliyoruz. Büyük stratejik ortaklığımız gerçekleştirilecektir." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Değerli dostum, 2018'deki sık sık yaptığımız görüşmelerden sonra 2019'daki ilk görüşmeyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyim. Bu bölgesel güvenliği de olumlu istikamette etkiliyor. Astana süreci ile başlatmış olduğumuz üçlü zirveler; bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Özellikle turizmdeki hakikaten gelişmeler iki ülke halkı arasında çok çok önemli kaynaşmalara neden oluyor. Tabi sizinle aramıza çok büyük hedef koyduk; 100 milyar dolarlık ticareti hedefe ulaşmak. Bu vesileyle de Kerç Boğazı'ndaki iki geminin çarpışması neticesinde ölenlere ben de rahmet diliyorum. Bunların içerisinde de malum 16 tane Türk vardı. Bu konudaki hassasiyetiniz sebebiyle de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Putin, "Ben de tabi Türk vatandaşlarının hayatını kaybetmesi sebebiyle baş sağlığı diliyorum. Bu olay Rus karasularının dışında, tarafsız sularda gerçekleşmiştir. Bizim kurtarma ekiplerimiz yoğun şekilde olaya müdahale etmiştir. Ve oradaki insanların hayatını kurtarmak için ellerinden geleni yapmıştır." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşme öncesi liderlerin görüntüleri
Konuşmaları

(GÖRÜNTÜLER DGS'DE)

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