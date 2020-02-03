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DHA DIŞ- Erdoğan, Ukrayna’da askeri törenle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından askeri törenle karşılandı.

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından askeri törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından askeri törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, mevkidaşı Zelenski ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ve ikili anlaşmalara ilişkin imza töreninin ardından Devlet Başkanlığı Rezidansı Marinskiy Sarayı'nda basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan daha sonra, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katılacak.

Görüntü Dökümü
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-Erdoğan’ın gelişi
-Askeri törenin görüntüsü
-Karşılamadan detaylar

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