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DHA DIŞ - Erdoğan ve Putin, iş dünyası temsilcileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 20:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Rus iş dünyası temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Enerji alanındaki Türk-Rus iş birliği, ekonomik ilişkilerimizin taşıyıcı sütunlarından biridir.

Rusya (DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Rus iş dünyası temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Enerji alanındaki Türk-Rus iş birliği, ekonomik ilişkilerimizin taşıyıcı sütunlarından biridir. Başta Mavi Akım, Türk Akım ve Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere bu konulardaki bütün ortaklıklarımız uzun vadeli ve stratejik tercihlerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen 8. Türkiye

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