DHA DIŞ - Erdoğan: Yerli ve milli para konusu görüşmelerimizin en önemli maddesi (1)

"İşbirliğimizin çeşitli boyutlarını ele alma fırsatımız oldu. İlişkilerimiz daha ileriye taşıma irademizi ortaya koyduk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimizde geçen seneye oranla yüzde 15'lik bir artış olmuştur. Rusya ile ticaret hedefimiz 100 milyar dolardır. Yatırım fırsatlarını ele aldık. Türk ve Rus iş dünyası ile bir araya gelerek, yatırım fırsatlarını ele alma fırsatı bulduk. Akkuyu hızla devam ediyor, Türk Akım projesinin kara bölümünü de bu yılsonuna kadar bitirmiş olacağız. Vatandaşlarımız arasındaki bağların kuvvetlenmesi amacıyla 2019 yılını Rusya ile karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan ettik. Geçtiğimiz yıl 6 milyon Rus misafiri ülkemizde ağırlayarak yeni bir rekora imza attık. 2019'da bu rekorun kırılacağına inanıyorum.

ERDOĞAN: "TERÖR ODAKLARINI SURİYE'DEN SÖKÜP ATMAKTA KARARLIYIZ"

Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir yapıya göz yummayacağımızı ifade ettik. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik, ABD'nin çekilme planını ele aldık. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör odaklarını Suriye'den söküp atmada kararlılığımızı tekrar etmek istiyorum. Bölgenin huzur ve istikrarı açısından DEAŞ nasıl büyük bir tehdit idiyse YPG, PKK da aynı mahiyette bir tehdittir. DEAŞ'ın tasfiyesiyle beraber benzeri örgütlerin, bu tehdidin de bertaraf edilmesi şart. Rusya ile müşterek anlayış temelinde milli güvenliğimize kasteden terör odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Rusya ile yakaladığımız ivmenin sürmesi için gerekli iradeye sahip olunduğunu, konsey toplantısı ile teyit etmiş olduk.

SORU - CEVAP BÖLÜMÜ

Görüşmelerde yerli para ile ticarete dair bir görüşmenin yapılıp yapılmadığına dair soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli para konusu görüşmelerimizin en önemli maddesini oluşturuyor. Şu anda istenilen noktada değil. Rusya Federasyonu lehinde bir ticaret hacmi konusu, açık şekilde ortada. doğalgaz ihtiyacımızın yüzde 50'ye yakın kısmını Rusya'dan karşılıyoruz." diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Putin’in konuşması

Erdoğan’ın konuşması

Soru

