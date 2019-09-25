DHA DIŞ- Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i kabul etti

ABD, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Yunanistan Ba\u015fbakan\u0131 Kiriakos Mi\u00e7otakis\u2019i kabul etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n--------------------------------\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc Evinde as\u0131l\u0131 bulunmu\u015ftu! G\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcndeki korkun\u00e7 detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Mehmet Y\u00fcz\u00fcg\u00fcler son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131Krali\u00e7e Amastris\u2019in tap\u0131nak kal\u0131nt\u0131lar\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131
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