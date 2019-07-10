DHA DIŞ - Estonya: Rusya, provokasyon yapıyor

Deniz Berktay, (DHA) - Rusya Federasyonu yönetiminin, bu yıl bazı Doğu Avrupa şehirlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet kuvvetleri tarafından Naziler’den kurtarılışının 75. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Estonya’nın başkenti Tallin’in de Sovyet kuvvetleri tarafından alınışını kutlayacak olması, Estonya Hükümeti’nin tepkisine neden oldu. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Estonya’nın 1944’te Sovyet kuvvetleri tarafından kurtarılmadığını, tam tersine, Sovyet işgaline uğradığını söyledi.

Reinsalu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Rusya yönetiminin, Sovyet kuvvetlerinin Tallin’e girmelerinin 75. yıldönümü olan 22 Eylül 2019’da havai fişek gösterisi düzenleyecek olmasını, ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi. Nazi Alman kuvvetleri Tallin’den çekildikten sonra şehirde Estonya’nın meşru yöneticilerinin yönetimi devraldığını söyleyen Reinsalu, Sovyet kuvvetlerinin şehre girip bu meşru yönetimi devirdiğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak Estonya’nın Rusya’ya protesto notası göndereceğini söyleyen Estonya Dışişleri Bakanı, yine bu çerçevede Rusya’nın Tallin Büyükelçisi’nin de bakanlığa çağrılacağını kaydetti.