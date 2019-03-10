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DHA DIŞ - Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

 Etiyopya Havayolları, bir Boeing 737 uçaklarının, 149 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla, Nairobi seferi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.

DHA DIŞ - Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü (3)

(Gelişmelerle güncellendi)

İstanbul (DHA) - Etiyopya Havayolları, bir Boeing 737 uçaklarının, 149 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla, Nairobi seferi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.
Etiyopya Havayolları, Etiyopya'nın başkenti Addis Baba’da bulunan Bole Uluslararası Havalimanı’ndan Nairobi seferi için yerel saatle 08:38’da hareket eden uçak ile, kalkıştan altı dakika sonra iletişimin kesildiğini açıkladı.
Yetkililerden gelen açıklamada, başkentin yaklaşık 60 kilometre dışında düştüğü tahmin edilen uçakta 33 ülkeden yolcu bulunduğu ve kimsenin kazadan kurtulamadığı belirtildi.
Etiyopya Havayolları Twitter paylaşımlarında, şirketin CEO'sunun kaza mahalinde olduğunu ve kazadan sağ kurtulan olmadığını üzüntüyle belirttiğini duyurdu ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sevdiklerini kaybedenlere Etiyopya hükümeti ve halkı adına başsağlığı diledi.
Boeing'in Twitter paylaşımında, yolcular ve mürettebatın hayatlarını kaybetmeleri ile ilgili üzüntü duyduklarını ve teknik ekiplerinin ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nun yetki ve emriyle teknik yardım sağlayacaklarını duyurdu.
Bole Uluslarası Havalimanı'nda uçak seferlerinin bir bölümü kaza sonrası iptal edildi. (Fotoğraflı)

DHA DIŞ - Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü (3)DHA DIŞ - Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü (3)DHA DIŞ - Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak düştü (3)

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