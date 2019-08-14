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DHA DIŞ- Evlerine 3 yılda 17 kez otomobil daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

İngiltere’de keskin virajın yanında bulunan evin yatak odasına otomobil daldı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’de keskin virajın yanında bulunan evin yatak odasına otomobil daldı. Kaza anında odada şans eseri kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Olay, İngiltere’nin Devon County bölgesinde meydana geldi. Virajda bulunan eve yine otomobil çarptı. 3 yılda 17’inci kez evlerine otomobil çarptığını söyleyen aile, korku içinde yaşadıklarını belirtti. Çarpma esnasında evde sadece ailenin kızı bulunurken, aracın, ebeveynlerinin yatak odasına girdiği bildirildi. Ailesinin evde şans eseri bulunmadığını söyleyen Kathryn Munns, “Evde olsalardı muhtemelen öleceklerdi. Ben o sırada uyuyordum, çünkü ertesi gün işim vardı. Çarpma anında çıkan sesi tarif etmem mümkün değil. Korkunçtu” dedi. Kaza sonucunda 36 yaşındaki araç sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

‘3 YILDA 17’İNCİ KAZA’

Sadece 9 ay önce meydana gelen başka bir kazada bir otomobil yine virajı alamamış, ailenin bahçelerinde park halinde bulunan 3 araca çarpmıştı. Yerel yönetime yolun değiştirilmesi için defalarca şikâyette bulunduklarını söyleyen Kathryn Munns, acilen bir şeyler yapılması gerektiğini dile getirdi. 3 yılda toplam 17 kazanın meydana geldiğini bildiren Kathryn, yolun değiştirilmesi için online imza kampanyası başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eve dalan aracın görüntüsü

-Yıkılan yatak odasının görüntüsü

-Bahçede hasar gören araçların görüntüsü

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