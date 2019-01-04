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DHA DIŞ - Exxon Mobil sondaj gemisi arızalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

RUM yönetimi adına Doğu Akdeniz'de bulunan 10'uncu parselde sondaj çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum şirketine ait 'Stena Icemax' adlı sondaj gemisi arızalandı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- RUM yönetimi adına Doğu Akdeniz'de bulunan 10'uncu parselde sondaj çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum şirketine ait 'Stena Icemax' adlı sondaj gemisi arızalandı.

Arıza nedeniyle çalışmalara 10 gün ara verildi. Gemide ciddi bir arıza meydana geldiğini yazan Rum basını, Rum Enerji Bakanlığı ile Exxon Mobil şirketinin konuyla ilgili açıklama yapmadığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Stena Icemax'ın arızanın önemli bir mekanik-elektronik arıza olduğunu ve sondaj çalışmasının kritik aşamalarından birinde meydana geldiğini yazdı. Rum Politis gazetesi de, "Devam eden çalışmalarda henüz doğalgaz tespit edilemedi" diye yazdı.

Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum'u, 16 Kasım'da Rum yönetimince tek taraflı ilan edilen 'Münhasır Ekonomik Bölge' içerisindeki 10'uncu parselde bulunan 'Delfini' bölgesinde doğalgaz bulmak için sondaj çalışmalarına başlamıştı.

Ankara, Rumların tek taraflı yaptığı sondaj çalışmalarına sert tepki göstermişti.

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