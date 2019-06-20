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DHA DIŞ- Facebook, kripto para basmak için FED ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell,  Facebook’un Merkez Bankası ile kendi dijital parasını basma planları konusunda görüştüğünü açıkladı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Facebook’un Merkez Bankası ile kendi dijital parasını basma planları konusunda görüştüğünü açıkladı.
Powell, Facebook’un ‘Libra’ adını verdiği kripto parasını basma fikriyle ilgili Amerikan Merkez Bankası yetkilileri ile bir araya geldiğini söyledi. CNBC’nin aktardığı habere göre, basın toplantısında konuşan Powell, bu konuyla ilgili hem potansiyel riskler hem de potansiyel faydalar olduğunu belirterek, Merkez Bankası’nın finansal teknoloji ile ilgili çok sayıda finansal sektör ile görüştüğünü söyledi.
Powell, ‘Libra’ kripto para biriminin Merkez Bankası’nın para politikalarını idare etmesini engelleyip engellemeyeceği sorusuna ise dijital paraların, para politikalarına etkilerini konuşmak için çok erken olduğunu bu tür para birimlerinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi. Facebook hafta başında yaptığı açıklamada, Visa, Master Card, PayPal, eBay, Lyft ve Uber gibi teknoloji ve ödeme şirketlerine ‘Libra’yı gelecek yılın ilk yarısında tanıtacaklarını kaydetmişti.

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