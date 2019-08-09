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DHA DIŞ - Facebook kullanıcılarına milyarlarca dolar tazminat ödeyebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

Facebook yüz tanıma verilerinin gizliliği hakkında açtığı temyiz davasını kaybederek kullanıcılarına milyarlarca dolar tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Facebook yüz tanıma verilerinin gizliliği hakkında açtığı temyiz davasını kaybederek kullanıcılarına milyarlarca dolar tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya kaldı.
2015 yılında Facebook, Illinois Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasasının ihlali uyarınca dava edilmişti. Bu yasa şirketlerin aralarında yüz tanıma taramalarının da olduğu biyometrik verilerin toplanma ve saklanmasından önce kamu politikası hazırlamalarını içeriyor. Facebook bu teknolojiyi arkadaşlarını etiketle özelliği ile kullanmıştı.
The Verge internet sitesinin haberine göre, mahkeme, yüz tanıma teknolojisinin kullanıcıların izinleri alınmadan kullanıldığı aynı zamanda bireylerin özel hayatlarına ve somut çıkarlarına haksız müdahale ettiği gerekçesiyle Facebook’u haksız buldu.
Facebook’un kanunda belirtilen hükümlere uymadığını iddia edilerek dava açılmıştı. Alt mahkeme de davayı grup davası olarak nitelendirince Facebook, davacıların buna karşı somut bir delil gösteremediklerini iddia ederek temyiz davası açmıştı.
Habere göre Illinois kanunları, ihlallerin ciddiyetine göre her bir ihlal için şirketlerin 1 veya 5 bin dolar tazminat ödemesine hükmediyor. Bu da Facebook’un davayı tamamıyla kaybetmesi halinde milyonlarca kullanıcısına milyarlarca dolar ödemesine neden olabilecek.

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