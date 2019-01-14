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DHA DIŞ - Fastjet, Harare uçuşlarını iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:50 | Son Güncelleme

Güney Afrika merkezli Fastjet, Zimbabve'deki grev ve sokak eylemleri nedeni ile başkent Harare'ye yönelik tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Zimbabve (DHA) - Güney Afrika merkezli Fastjet, Zimbabve'deki grev ve sokak eylemleri nedeni ile başkent Harare'ye yönelik tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Havayolu firması açıklama Harare'den yapılacak uçuşların da iptal edildiğini duyurdu.

Firmanın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sokak eylemleri ve gelişen hareketler nedeni ile Harare Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşların iptal edildiğini; bileti olan yolcuların biletlerini ileri bir tarihe yönlendirebilecekleri vurgulandı.

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