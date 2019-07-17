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DHA DIŞ- Fil, turistleri taşıyan safari aracına saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da safari yapan Avustralyalı turistlerin aracına fil saldırdı.

Güney Afrika,(DHA)-Güney Afrika’da safari yapan Avustralyalı turistlerin aracına fil saldırdı. O anlar turistlerin kameralarına yansıdı.

Güney Afrika’da safari yapmak için yola çıkan turistlerin karşısına çıkan fil, turistlerin bulunduğu araca saldırdı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, filin araca saldırdığı, aracın sürücüsünün ise geri viteste kaçmaya çalıştığı görüldü.

Yerel medya, meydana gelen olayda kimsenin zarar görmediğini bildirdi.

Görüntü Dökümü
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-Filin safari aracına saldırma anları

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