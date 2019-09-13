DHA DIŞ- Filipinler’de 277 Çin vatandaşı yasa dışı bahisten gözaltına alındı

Filipinler, (DHA)- Filipinler polisi, yasadışı bahis düzenleyen 277 Çin vatandaşını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin, Çin’de de arananlar listesinde olduğu belirtildi.

Filipinler polisi, başkent Manila’da bir ofis binasına yaptığı baskında, 14 milyon dolar dolandırıcılık yapan 4 kişiyi gözaltına aldı. Polisin yaptığı incelemede, gözaltına alınan 4 kişinin internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar düzenleyen bir çeteyle alakası olduğu tespit edildi. Operasyonu genişleten Filipinler polisi, temasa geçtiği Çinli yetkililerle düzenledikleri ortak operasyonda 273 Çin vatandaşını daha gözaltına aldı.

