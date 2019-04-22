DHA DIŞ - Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem... Halk büyük panik yaşadı

Filipinler (DHA) - Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem başkent Manila'nın 60 km kuzeybatısında meydana geldi. Deprem nedeni ile halk büyük panik yaşadı. Depreme alışveriş merkezinde yakalananlar dışarı çıkmak için kapılara akın etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deprem anında kaydedilen görüntüler

İnsanların binalardan çıkmaya çalışmaları

