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DHA DIŞ - Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem... Halk büyük panik yaşadı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 13:16 | Son Güncelleme

Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler (DHA) - Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem başkent Manila'nın 60 km kuzeybatısında meydana geldi. Deprem nedeni ile halk büyük panik yaşadı. Depreme alışveriş merkezinde yakalananlar dışarı çıkmak için kapılara akın etti.

Bazı gökdelenlerin çatısındaki havuzdan suların binadan aşağı döküldüğü anlar amatör kameralarca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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AVM'de yürüyen merdivende yaşanan panik anları
Deprem anında kaydedilen görüntüler
İnsanların binalardan çıkmaya çalışmaları
Sokaklara çıkan insanlar
Binanın çatısındaki havuzdan aşağı dökülen sular

(DGS'YE 4 GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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