DHA DIŞ - Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem... Halk büyük panik yaşadı (2)

Filipinler (DHA) - Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem başkent Manila'nın 60 km kuzeybatısında meydana geldi. Deprem nedeni ile halk büyük panik yaşadı. Depreme alışveriş merkezinde yakalananlar dışarı çıkmak için kapılara akın etti.

Bazı gökdelenlerin çatısındaki havuzdan suların binadan aşağı döküldüğü anlar amatör kameralarca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AVM'de yürüyen merdivende yaşanan panik anları

Deprem anında kaydedilen görüntüler

İnsanların binalardan çıkmaya çalışmaları

Sokaklara çıkan insanlar

Binanın çatısındaki havuzdan aşağı dökülen sular

(DGS'YE 4 GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

