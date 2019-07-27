DHA DIŞ- Filipinler’de deprem: 8 ölü, 60 yaralı

Filipinler, (DHA)- Filipinler’de 5,4 ve 6,4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem sonucunda, 8 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi de yaralandı.

Deprem, Filipinler’in kuzeyinde bulunan Batanes şehrinde yerel saatle 04.16 ve 7.38’de meydana geldi. İlk depremin 5,4 büyüklüğünde, ikinci depremin ise 6,4 büyüklüğünde meydana geldiği kaydedildi. Depremde, 8 kişinin hayatını kaybettiği; 60 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Birçok eski yapının ve binanın yıkıldığı depremde, Batanes şehrinin önemli yapılarından olan Ityabat Kilise’si de yıkıldı. Yetkililer, vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyarırken, şehrin meydanlarında toplanmalarını tavsiye etti.

Görüntü Dökümü

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-Yıkılan Ityabat Kilisesi ve çevresinden görüntüler

-Dışarıdaki insanların görüntüsü

