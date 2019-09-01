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DHA DIŞ- Filipinler’de küçük uçak düştü: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

Filipinler’de küçük uçak düştü.

Filipinler, (DHA)- Filipinler’de küçük uçak düştü. Düşen uçakta 6 kişi bulunduğu bildirilirken; uçağın düştüğü noktada 2 yerleşim yerinin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uçak, Filipinler’in Laguna bölgesindeki Calamba kentinde düştü. İlk belirlemelere göre uçaktaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği; uçağın 2 yerleşim yerine düştüğü ve ölü sayısının artabileceği açıklandı.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Uçağın düşme anı
-Uçağın yanma anları
-Yaşanan panik anları

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