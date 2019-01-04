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DHA DIŞ - Filistin hükumeti, Filistin Yayın Kurumu'na yapılan saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:47 | Son Güncelleme

Filistin hükümeti, Gazze’deki Filistin Yayın Kurumu'nun (PBC) merkezine maskeli saldırganlarca yapılan saldırıyı kınadı.

Özge Düzgün, (DHA)- Filistin hükümeti, Gazze’deki Filistin Yayın Kurumu'nun (PBC) merkezine maskeli saldırganlarca yapılan saldırıyı kınadı.

Filistin hükümet sözcüsü Yusuf El- Mahmud Filistin resmi haber ajansı Wafa’ya yaptığı açıklamada olayı 'Filistin Devleti'nin resmi ve egemen organlarına kaosun paralı askerleri tarafından yapılan barbarca bir saldırı' olarak nitelendirildi.
Bugün erken saatlerde kimliği bilinmeyen 5 maskeli saldırgan, GazzeTal Al-Hawa Mahallesindeki TV binasını bastı ve ellerindeki bıçak ve coplarla binadaki ekipman, kamera, bilgisayar, mobilya ve güvenlik kameralarına zarar verdi.

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