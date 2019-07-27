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DHA DIŞ- Fırlatma sonrası motoru duran roket denize düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

Japon roket uzay fırlatma şirketi Interstellar Tehcnologies’e ait roket, fırlatma sonrası çıkan arıza sebebiyle denize düştü.

Japonya, (DHA)- Japon roket uzay fırlatma şirketi Interstellar Tehcnologies’e ait roket, fırlatma sonrası çıkan arıza sebebiyle denize düştü.

Japon NewSpace, roket uzay fırlatma şirketi Interstellar Tehcologies’e (SNS) ait ‘MOMO-4’ isimli roketinin, Hokkaido adasının Taiki bölgesinde yapılan fırlatması sonrası çıkan arıza sebebiyle motoru durdu. Yerel medya, roketin 13 kilometre yükseklikte, henüz 100 kilometre hıza ulaşamadan motorunun durduğunu ve denize düştüğünü duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Roketin fırlatılma anına dair görüntüler

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