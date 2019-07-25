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DHA DIŞ - Fransa’da 72 yılın en sıcak günü yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

İber yarımadasından gelen ve tüm Avrupa’yı saran sıcak hava dalgası tüm Avrupa’da bugüne kadar hiç görülmemiş hava sıcaklığı rekorlarının kırılmasına yol açtı.

Engin Akgürbüz, Fransa (DHA) - İber yarımadasından gelen ve tüm Avrupa’yı saran sıcak hava dalgası tüm Avrupa’da bugüne kadar hiç görülmemiş hava sıcaklığı rekorlarının kırılmasına yol açtı.
Fransa’nın başkenti Paris son sıcaklık rekorunu 28 Temmuz 1947 senesinde gölgede 49,4 derece ile kırmıştı, bugün Paris'in birçok semtinde sıcaklık 42 dereceye çıktı.
FRANSA'DA 20 BÖLGE KIRMIZI ALARMA GEÇTİ
Fransa Meteoroloji Servisi 20 bölge için kırmızı alarma geçildiğini duyurdu. Aşırı sıcaklık alarm planlarının devreye geçtiği bu bölgelerde olan belediyeler, vatandaşların ve özellikle çocuk ve ihtiyarların sıcaklıklarda fazla etkilenmemesi için uyarılar yapıyor. Ayrıca, bölge valileri tarafından son alınan kararlarla ‘canlı hayvan taşıma yasağı’ artık uygulamaya konuyor.

FRANSA’NIN 80 BÖLGESİNDE KURAKLIK İLE İLGİLİ YASAKLAR GELDİ
Aşırı sıcaklık ve yağmur yağmaması sebebi ile Fransa'nın 80 bölgesinde kuraklık ile ilgili yasaklar uygulamaya kondu. Araç yıkamak, çim sulamak, özel yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı.

BAZI ARAÇLAR TRAFİĞE ÇIKAMIYOR
Aşırı sıcaklık ile birlikte baş gösteren hava kirliliğine karşı Paris, Lyon, Nantes, Lille, Annecy gibi şehirlerde ‘temiz motoru’ olmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaklandı. Üretim tarihlerine göre 0-1-2-3-4-5 kategorilerinde olan araçlardan sadece 0-1-2 kategorisinde olan araçlar trafiğe çıkabiliyor.

Fransa Devlet Demir Yolları (SNCF) müşterilerine ‘mecbur değillerse’ tren yolculuklarını iptal etmelerini öneriyor, bu çağrı özellikle ‘kırmızı alarm’ verilen bölgelere yapılan yolculuklar için yapılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Detaylar

-Mulhouse kentinden bazı görüntüler

-Caddelerdeki insanlar

-Sıcaklık derecesi

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