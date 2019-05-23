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DHA DIŞ -Fransa'da 92 yaşındaki kadın öldürdüldü, zanlı 102 yaşındaki oda arkadaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

Fransa’nın Aisne bölgesindeki Chézy-sur-Marne kasabasındaki huzurevinde 92 yaşındaki bir kadın öldürüldü.

Engin Akgürbüz, Fransa (DHA)- Fransa’nın Aisne bölgesindeki Chézy-sur-Marne kasabasındaki huzurevinde 92 yaşındaki bir kadın öldürüldü. Cinayet şüphelisinin 102 yaşındaki oda arkadaşı olduğu bildirildi.
Yerel basına göre, kasabada bulunan huzurevi çalışanları sabah temizliğini yapmak için girdikleri odada 92 yaşındaki kadını ölü buldu. Yaptıkları incelemede kadının yüzünde darbe izleri gören yetkililer, otopsi yapılmasına karar verdi. Geçen Pazartesi günü yapılan otopside kadının ölüm nedeninin yüze alınan darbeler olduğu anlaşıldı. Tüm şüphelerin ölen kadının oda arkadaşı olan 102 yaşındaki kadında toplandığını belirten Soissons şehri savcısı Frédéric Trinh, şüpheli kadının derhal hastanede müşahede altına alındığını, olayın bir demans krizi sırasında meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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