HABER

DHA DIŞ- Fransa'da çatıda görüntülenen panter hayvanat bahçesinden çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:33 | Son Güncelleme

Fransa’da bir binanın çatı katında görüntülenen ve bina sakinlerinin paniğine sebep olan panterin götürüldüğü hayvanat bahçesinden çalındığı bildirildi.

Fransa, (DHA)- Fransa’da bir binanın çatı katında görüntülenen ve bina sakinlerinin paniğine sebep olan panterin götürüldüğü hayvanat bahçesinden çalındığı bildirildi. Polis, panteri çalanları bulmak için soruşturma başlattı.

Fransa’nın Armentieres kasabasında bir apartmanın merdivenlerinden çatıya tırmanarak bina sakinlerinin paniğine neden olan siyah panterin, götürüldüğü hayvanat bahçesinden çalındığı belirtildi. Sakinleştirici iğne vurularak binadan kurtarılan panter, kasabada hayvanat bahçesinin bulunmaması sebebiyle Maubege şehrindeki hayvanat bahçesine götürülmüştü. Bu sabah hayvanat bahçesi görevlileri, panterinin kafesini açık bulduklarını ve hayvanın yerinde olmadığını ifade etti.

Maubege Belediye Başkanı Arnaud Decagny sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Hırsızların hedeflerinin direkt panteri çalmak olduğu anlaşılıyor. Polis ekipleri video kayıtlarını inceliyor. Hayvanat bahçesinde verilen bakım, panterin güç kazanmasını sağladı. Yalnızca hayvanın sağlığı için endişeleniyorum. Umarım en kısa süre içinde buluruz” diye yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
-Panterin çatı katında yürümesi
-İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki görüntüsü

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı
STK temsilcilerinden Diyarbakır annelerine destekSTK temsilcilerinden Diyarbakır annelerine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

MHP'den Meral Akşener'e 'küçük ortak' tepkisi!

MHP'den Meral Akşener'e sert tepki!

Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

Fotoğraflar sınır ötesinden! TIR'larla taşıyorlar

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

MSB duyurdu! F-16'lar bugün Suriye hava sahasında uçtu

F-16'lar Fırat'ın doğusunda havalandı!

Bursa'da özel araçta sigara içenlere uygulama!

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.