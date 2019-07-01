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DHA DIŞ - Fransa'da sarhoş müşteriler Türk işletmeciyi bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

Fransa'nın Valence kentinde bulunan ‘Kebab House’ restoranının yöneticisi Mustafa Aslan sarhoş müşteriler tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Engin Akgürbüz Fransa (DHA) - Fransa'nın Valence kentinde bulunan ‘Kebab House’ restoranının yöneticisi Mustafa Aslan sarhoş müşteriler tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Valence Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Valence'in Romans caddesinde bulunan ‘Kebab House’ restoranında meydana geldi. Yerel saat ile 21:30 sularında restorana gelen ve aşırı alkol aldıkları belirtilen 3 şahıs sipariş ettikleri yemeklerin çabuk gelmediği gerekçesi ile restorandaki garson kadına hakaret etmeye başladılar. Olayın daha fazla büyümemesi ve ortalığı sakinleştirmek için bir müddet sonra restoranın yöneticisi Mustafa Aslan devreye girdi.

Mustafa Aslan’ın tüm çabalarına rağmen sakinleşmeyen müşteriler sonunda işi kavgaya döktüler ve içlerinden bir tanesi elindeki bıçak ile Mustafa Aslan’a saldırdı.

Olay sırasında karnından bıçak darbesi alan Mustafa Aslan olduğu yere yığılırken saldırgan müşteriler olay yerinden kaçtılar. Valence sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Valence Hastanesi acil servisine kaldırılan Mustafa Aslan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay üzerine hemen harekete geçen polis sabaha karşı saldırganlardan birini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer iki saldırgan ise halen aranıyor.

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