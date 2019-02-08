HABER

DHA DIŞ - Fransa'da Türk kadın, eski kocası tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:58 | Son Güncelleme

Fransa'da bir Türk kadın, 4 çocuğunu almak için yanına gittiği eski kocası tarafından öldürüldü.

Engin AKGÜRBÜZ, PARİS (DHA) - Fransa'da bir Türk kadın, 4 çocuğunu almak için yanına gittiği eski kocası tarafından öldürüldü.

Olay Fransa'nın batısında bulunan Annemasse şehrinde 28 Ocak'ta yaşandı. Basına bugün yansıyan olayda edinilen bilgiye göre 34 yaşındaki Gülçin isimli kadın, boşanmış olduğu Türk kocasında kalan 4 çocuğunu almak için gittiği eski evlerinin önünde, eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 44 yaşındaki eski koca olaydan sonra yakalandı. Mahkemeye çıkarılan eski koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BÖYLE DEVAM EDERSE BENİ ÖLDÜRECEK"

France Bleu radyosunun haberine göre Gülçin isimli kadın, ölüm tehditleri aldığı için 5 kere savcılığa suç duyurusunda bulundu ama devlet tarafından hiç bir önlem alınmadı.

Sürücü kursunda gözetmen olarak çalışan Gülçin'in ayrıldıktan sonra ekonomik olarak kendi hayatını kazanmaya başlamış olduğunu duyuran France Bleu radyosu, boşanma sonrasındaki dönemin Gülçin için çok zor geçtiğini ve çevresindekilere "böyle devam ederse beni öldürecek" dediğini yazdı. Gülçin'in cenazesi Fransız hukukunun yapacağı soruşturmadan sonra defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderilecek.

2019 senesinin başından bu güne mart Fransa'da 19 kadın "eş şiddeti" yüzünden hayatını kaybetti.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
Mersin’de okullarda 6 bin paket bakliyat dağıtılacakMersin’de okullarda 6 bin paket bakliyat dağıtılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

Bursa'da eski sevgili dehşeti! Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Doğduktan 40 gün sonra gözlerini açabilmişti! Şimdi yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.