DHA DIŞ - Fuat Oktay: Türkiye, Kıbrıs’ta tek vücut, tek yürek

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

İstiklal Marşı’yla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramının kutlamasıyla devam etti.

Akıncı ile Oktay’ın mesaj teatisinin ardından Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirtilen bayraklar Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunuldu.

Törende KKTC Hava Sporları Federasyonu uçuş ekipleri gösteri yaptı. Resmi geçitin ardından,askeri helikopterler ve arkasından Türk Yıldızları’na ait 2 uçak tören alanının üzerinde gösteri geçişi yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Kıbrıs Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarında düzenlenen törende konuştu.

Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Bilinmelidir ki; Türkiye, bu konuda tek vücut, tek ses, tek yürektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Lefkoşa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, “Kalpleri her daim Kıbrıs Türkleriyle birlikte atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk milletinin sevgi ve selamlarını” iletti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkü'nü hedef alan baskı, terör ve insanlık dışı sindirme çabalarına son verdiğini belirten Oktay şöyle devam etti;

“20 Temmuz tarihi, Kıbrıs Türk halkının barış ve güvenlik ideali doğrultusunda hak ve hukukunun eşit statü ile korunması yönündeki kararlılığımızın, bunu unutmak isteyenlere ısrarla hatırlatılması için bir vesiledir. Türkiye, o gün dünyaya, Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmayacağını net şekilde göstermiştir. Bunun yanı sıra, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, derin acıların tekrarlanmasına asla izin vermeyeceğimizin de tarihi bir taahhüdü olmuştur. Yarım asrı aşan eşitlik mücadelesinde nice badireler atlatan ve nice zorluklara göğüs geren Kıbrıs Türkü'nün azmi gurur kaynağı olmuştur.“

“Kıbrıs Türkü'nün vatanı koruma ve barış içinde refaha ulaşma iradesi, kendi cevherindeki erdem ve değerlere dayanmaktadır“ diye devam eden Fuat Oktay, “Mücahitlerden aldığı ve her daim tazelenen azmiyle, uygarca yaşama ve manen yücelme hedefine kararlılıkla ilerlemesi, her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle, bu mücadelenin önderleri olan merhum Dr. Fazıl Küçük ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı şükranla yad ediyorum” şeklinde konuştu. Kıbrıs sorunu ile ilgili de açıklamalar yapan Oktay, şu mesajları verdi;