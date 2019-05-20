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DHA DIŞ - Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 21:02 | Son Güncelleme

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya geldi.

DHA DIŞ - Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü 

Sonat KEREM, KİEV (DHA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya geldi.

Zelenskiy, Oktay'ı Ukrayna Devlet Başkanlığı binasında kabul etti.

Bugün görevine başlayan Ukrayna Devlet Başkanı, diğer ülkelerin heyet başkanlarıyla da görüşmelerde bulundu.

Fuat Oktay, bu sabah Ukrayna Parlamentosu'nda Zelenskiy'nin yemin törenine katılmıştı.

Oktay, Zelenskiy ile görüşmesinin ardından beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye dönmek üzere ülkeden ayrıldı.

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