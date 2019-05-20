DHA DIŞ - Fuat Oktay, Ukrayna’daki soydaş ve Türklerle buluştu

Sonat Kerem, KİEV (DHA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yemin töreni için geldiği Kiev’de Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Rezidansı’nda Ukrayna’da yaşayan Gagavuzların, Ahıska Türklerinin ve Kırım Tatarlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türk vatandaşları ve iş çevrelerini de kabul eden Oktay, Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkan Burak Pehlivan, Türkiye Ukrayna Sanayiciler ve İşadamları Birliği (TUSİB) Başkanı Zafer Özbay ve EkoAvrasya Derneği Ukrayna Temsilcisi Evren Damyan ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşme ve kabullerden görüntüler

DGS: 20.05.2019

