DHA DIŞ- G7 Zirvesi Fransa’nın Biarritz kentinde devam ediyor

Engin Akgürbüz / Fransa, (DHA) - Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan ve Fransa, Almanya, Amerika Birleşik devletleri, İtalya, Kanada, İngiltere ve Japonya'dan oluşan ve dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinden oluşan ‘Groupe des 7’nin kısaltılması olan G7 toplantıları devam ediyor.

G7 zirvesine katılan devlet başkanlarını, Fransa'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron karşıladı.

Zirve ile ilgili olarak, dün televizyondan bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvede buluşacağı diğer devlet yöneticilerine, Amazon ormanlarının tahrip edilmesi, Orta Doğu’daki sorunlar ve ülkeler arasındaki ticari savaşlara çare bulunması çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, basın toplantısında ABD'ye yaptığı çağrıda, ticari savaşlara son verilmemesi durumunda ekonomide duraklamaya girme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile önemli bir ticari anlaşmaya çok yakın olduklarını ve bu anlaşmanın çalışmalarını beş aydır sürdürdüklerini açıkladı.