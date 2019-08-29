DHA DIŞ- Galler Limanı’nda 250 kilodan fazla kokain ele geçirildi

İngiltere, (DHA)- Galler Limanı’nda Güney Amerika’dan geldiği iddia edilen teknede 250 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi. Teknede bulunan 2 kişi ile uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı Britanya’nın değişik şehirlerinde toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Güney Amerika’dan yola çıktığı iddia edilen ‘Sy Atrevido’ isimli tekne, ilaç nakliyesi yapmak üzere tanımlanarak Galler Limanı’na gelmek üzereyken, Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) tarafından kıyıya yarım mil mesafede durduruldu. Ekipler, teknede şu ana kadar 250 kilogramdan fazla paketlenmiş kokain buldu. Ele geçirilen kokain miktarının artacağı ve 750 kilograma kadar çıkabileceği bildirildi. Kokainin toplam değerinin 8 milyon (56 milyon Türk Lirası) sterlin olduğu ancak sokaktaki değerinin 20 milyon sterline (142 milyon Türk Lirası) çıktığı belirtildi. Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) Araştırma Direktör Yardımcısı Craig Naylor, “Bu çok ciddi miktarda ele geçirme operasyonu. Teşkilatımız, ulusumuzun emniyetini ve güvenliğini zayıflatan bu örgütlerle mücadelede kilit bir rol oynamaktadır. Bu uyuşturucular, sokaklarımızda satılmak üzere buraya geldi. Hedeflerine ulaşmalarını engelleyen memurlarımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.