DHA DIŞ - Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı

Kamerun (DHA) - 'Umut Pınarı Su Kuyuları projesi' kapsamında Kamerun'a giden, oyuncu Gamze Özçelik'in başında bulunduğu Umuda Koşanlar Derneği gönüllüleri, Kamerun'da su kuyuları açtı.

Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik, başarılı fotoğrafçı Yavuz Atalay ve gönüllüler bulunuyor.

Umut Pınarları Su Kuyuları projesinin ilk etabında Kamerun'un Çad sınırında, Kousséri bölgesinde 11 su kuyusu açıldığı öğrenildi. 40 ila 50 metre derinlikte açılan her bir kuyudan 300 ile 1000 arasında kişinin, günlük temel su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

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Etkinlikten fotoğraflar

