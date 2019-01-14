HABER

DHA DIŞ - Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:16 | Son Güncelleme

'Umut Pınarı Su Kuyuları projesi' kapsamında Kamerun'a giden, oyuncu Gamze Özçelik'in başında bulunduğu Umuda Koşanlar Derneği gönüllüleri, Kamerun'da su kuyuları açtı.

Kamerun (DHA) - 'Umut Pınarı Su Kuyuları projesi' kapsamında Kamerun'a giden, oyuncu Gamze Özçelik'in başında bulunduğu Umuda Koşanlar Derneği gönüllüleri, Kamerun'da su kuyuları açtı.
Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik, başarılı fotoğrafçı Yavuz Atalay ve gönüllüler bulunuyor.

Umut Pınarları Su Kuyuları projesinin ilk etabında Kamerun'un Çad sınırında, Kousséri bölgesinde 11 su kuyusu açıldığı öğrenildi. 40 ila 50 metre derinlikte açılan her bir kuyudan 300 ile 1000 arasında kişinin, günlük temel su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------
Etkinlikten fotoğraflar

PARTNERCici annesine sarıldıCici annesine sarıldı
Sağlık Bakanlığı'ndan "Grip salgını" iddialarıyla ilgili açıklamaSağlık Bakanlığı'ndan "Grip salgını" iddialarıyla ilgili açıklama
Karlıova'da 18 gün sonra eğitim yeniden başladıKarlıova'da 18 gün sonra eğitim yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon! Böyle yakalandılar

Yer: Bursa... Böyle yakalandılar!

Trump'ın skandal açıklamasının ardından ABD'den bir açıklama daha: Yaptırım...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Palu ailesiyle ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kritik açıklama!

Başsavcılıktan flaş Palu ailesi açıklaması: Cinsel istismar...

Son dakika! Bakan açıkladı... SGK 30 ilacı daha ödeme listesine aldı!

Bakan'dan çok önemli ilaç açıklaması!

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Balıkesir'de jandarma karakol komutanı gözaltında!

Şok operasyon! Komutan gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.