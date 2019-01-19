HABER

DHA DIŞ - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Köln'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 00:25 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'nın Köln kentinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde, Türk üniversite öğrencilerinin oluşturduğu US Akademisyenler Platformu'nun düzenlediği etkinlikte spor kulübü temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.

İskender GÜNGÖR / KÖLN,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'nın Köln kentinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde, Türk üniversite öğrencilerinin oluşturduğu US Akademisyenler Platformu'nun düzenlediği etkinlikte spor kulübü temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.
Burada katılımcılara hitap eden Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yapılanmaya girdiklerini belirterek, "Ülkemiz yeni bir yönetim sistemiyle, yeni bir yönetim anlayışıyla devam ediyor. Ülkemizin yarınları, insanımızın, gençlerimizin daha güçlü bir açıdan geleceğe yürümesi açısından daha önemli bir sistemle yola devam ediyoruz. Bu sistemin hepimiz için, özellikle de gençlerimiz için önemli bir imkan olduğunu görüyorum, düşünüyorum" dedi.
Burada yaşayan gençlerin gerek Almanya, gerekse Türkiye ile ilgili düşünce ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Bizler bugün bu makamlardayız, yarın sizlere emanet edeceğiz. Sizlerin katkıları gerçekten ülkemizin geleceği, gençlerimizin, çocuklarımızın yarınları adına çok önemli" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Bakanın konuşması
Detaylar
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

PARTNERPartiden hastaneye!Partiden hastaneye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye ettiCumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye etti
Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldıBakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.