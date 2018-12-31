DHA DIŞ - Global Times: Çin’in ikinci uçak gemisi ilk havacılık testlerini yapacak

Pekin merkezli başka bir askeri analist olan Wei Dongxu ise uçak gemisinde güç, hasar kontrol, silah sistemleri ve navigasyon gibi daha geniş alanlarda da denemeler yapılmasını beklediğini belirtti.

Yunfei, Global Times’a yaptığı açıklamada “Bu deneme sırasında uçak gemisinin havacılık bölümünün ilk kez koordineli biçimde kullanılacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı. Yunfei, gemi mürettebatının ayrıca radar, iletişim, hava trafik kontrol sistemleri ve uçak iniş kalkışlarını da test edeceğini kaydetti.

Eski ÇHKD subayı ve donanma uzmanı Wang Yunfei, Type 001A sınıfı uçak gemisinin, perşembe günü ülkenin kuzeydoğusunda ki Liaoning Eyaleti’nde yer alan Dalian Tersanesi’nden ayrıldığını ve 4 Ocak’ta bölgeye çok yakın Bohai Boğazında bir deniz tatbikatı yapılacağının duyurulduğunu vurguladı.

Çin’in ikinci uçak gemisi aynı zamanda ülkenin kendi inşa ettiği ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. Type 001A tipi gemide yine Çin’de üretilen J-15 savaş uçakları hizmet veriyor.

Çin donanması, geçen yıl ve bu yıl özellikle ABD ile tartışmalar yaşadığı Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda ülkenin ilk uçak gemisi Liaoning‘in de katıldığı birçok tatbikat yapmıştı.

Halen Amerika ile ciddi bir ticaret savaşı yaşayan Çin’in ticaret yollarının geçtiği denizlerdeki en büyük rakibi de yine 11 uçak gemisine sahip olan Amerikan Donanması.

Çin, ilk Rus Amiral Kuznetsov tipi uçak gemisini 2012 yılında Ukrayna’dan satın almıştı. O dönemde adı Varyag olan ve bir motoru dahi bulunmayan boş geminin İstanbul Boğazından geçişi sorun olmuştu. Çinli yetkililer geminin eğelence merkezi olacağı ve Türkiye’ye turist gönderecekleri sözünü vererek gemiyi boğazlardan geçirmişti. Daha sonra geminin tüm ekipmanını tamamlayan Çin, Liaoning ismini verdiği gemiyi tam donanımlı bir uçak gemisi olarak hizmete soktu. Pekin yönetimi bu arada 2018 yılını Türkiye turizm yılı ilan etti.

Her yıl yüz milyar doların üzerinde savunma bütçesi ayıran Çin, halen nükleer yakıtlı olacağı düşünülen 3. bir uçak gemisi daha inşa ediyor. Donanma uzmanı Wang Yunfei 2020 sonrasında hizmete alınacağı söylenen 2. uçak gemisinin aslında Nisan ayında yapılacak ÇHKD 70’inci kuruluş yıl dönümünde de hizmete girebileceğini kaydetti.

