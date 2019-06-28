HABER

DHA DIŞ- Google, toplu taşıma araçlarının doluluk oranını söyleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Google, harita uygulamasında toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını göstermeye başlayacak.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Teknoloji devi Google, harita uygulamasında toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını göstermeye başlayacak.
Yeni uygulama sayesinde, yolcular evlerinden çıkmadan önce Google Haritalar uygulamasını kullanarak halk otobüsü ve trenlerin ne kadar kalabalık olduğunu kontrol edebilecek.
The Verge internet sitesinin haberine göre, Google, bir süredir ‘Google Haritalar’ uygulamasını kullanan kişilerden toplu taşıma araçlarındaki doluluk seviyeleri konusunda ipuçları göndermelerini istiyordu. Yolcular seyahatlerini tamamladıktan sonra verilen seçeneklerden ‘Çok sayıda boş koltuk’, ‘az sayıda boş koltuk’ veya ‘sadece ayakta yolcu’ seçeneklerini işaretledi. Şirket yolcuların gönderdikleri bu verileri kullanarak ‘Google Haritalar’ uygulamasını kullananların her gün yapacakları yolculukları ne şekilde ayarlamaları gerektiğini gösterecek.
Uygulamanın bu özelliğinin, dünya genelindeki 200 kentte Perşembe gününden itibaren başladığı bildirildi. Örneğin, Tokyo’da işine sabah trenle giden bir kişi, sabah 9.40 treninde boş koltuk bulunmadığını ve sadece ayakta gidebileceği bilgisini evinden çıkmadan görebilecek.
Bu özelliğin çok kalabalık otobüs veya tren istasyonlarında insanları yolculuk öncesi karar vermeleri konusunda yönlendirebileceği belirtiliyor.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi
İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı! İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel kararını verdi!

AYM'den Deniz Yücel kararı!

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...

Antalya-Adana uçağında kabin basıncı düştü! Oksijen maskeleri açıldı

Havada korku dolu anlar! Oksijen maskeleri açıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu! David Satterfield kimdir?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.