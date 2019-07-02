DHA DIŞ- Görevliler raylara düşen çocuğu son anda kurtardı

Avustralya, (DHA)- Avustralya’da trene binmek üzere yürüyen çocuk trenle platform arasındaki boşluğa düştü. Tren istasyonunda bulunan insanların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sydney’deki Sydenham Tren İstasyonu’nda, 19 Şubat’ta meydana geldi. 4 yaşındaki bir çocuğun, kapıları açılan trene binmek için yürüdüğü; annesinin ise kardeşini kucağında tuttuğu, diğer eliyle de bebek arabasını ittiği görülüyor. Daha sonra çocuk, tren ile platform arasındaki boşluktan raylara düşüyor. Çevredekiler olayı fark edince, istasyon görevlilerini ve makinisti uyarmak için yoğun çaba harcıyor.

Yerel medya, raylara düşen çocuğun kurtarıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ayrıca, Ulaştırma ve Yol Bakanı Andrew Constance olay dair yaptığı açıklamada, “Bir ebeveyn olarak, küçük çocuklar ile seyahat etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ancak istasyonlarda bulunduğunuz sırada, çocuklarınızın elini tutmak onların ciddi şekilde yaralanmasını veya olası daha kötü sonuçları önlemeye yardımcı olabilir” dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çocuğun trene binmek için yürüme anı

-Çocuğun raylara düşme anı

-Çevredekilerin panik anları

-Çevredekilerin makinist ve istasyon görevlilerini uyarmaya çalışması

