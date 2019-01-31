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DHA DIŞ - Guaido'yu tanıyan AP'nin Başkanı Tajani "seninleyiz" mesajı yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:06 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı.

Belçika (DHA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı. Yapılan oylama sonucunda, 'Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan' tasarı 104'e karşı 439 oyla kabul edildi.

Gelişmeyi Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de sosyal medya hesabından "Avrupa Parlamentosu @jguaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı" mesajı ile paylaştı. Tajani, ardından bir mesaj daha yayınlayarak Juan Guaido'yu telefonla arayarak durumu kendisine bildirdiğini söyledi. Tajani, "Seninleyiz" mesajı ile beraber yaptığı telefon görüşmesinin de görüntüsünü paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Parlamentodaki kabul

Tajani'nin telefon görüşmesi

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