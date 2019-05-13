HABER

DHA DIŞ - ‘Güneş dünya için kaçınılmaz kaderi başlatacak’

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bilim insanları, güneşin her geçen gün daha fazla ısındığını, bunun da bir süre sonra dünyayı yaşanamayacak duruma getireceğini ileri sürdü.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Bilim insanları, güneşin her geçen gün daha fazla ısındığını, bunun da bir süre sonra dünyayı yaşanamayacak duruma getireceğini ileri sürdü.

Bir grup bilim insanı Forbes dergisi için kaleme aldıkları yazılarında, özellikle güneşin kendi yaşamının en büyük evresine girdiği dönemde dünyayı da ısıtacağı, bunun da dünyayı, canlılar için yaşanılamaz bir duruma getireceğini belirtti.

İngiliz Daily Express gazetesinin aktardığı yazıda, bilim insanları, 1-2 milyar yıl sonra güneşin, dünyadaki okyanusları kaynar seviyede ısıtacağını ve dünyada içme suyu üretmenin imkansız hale geleceğini söyledi.

Habere göre dünya, canlıların yaşamasına elverişli döneminin yaklaşık üçte birini tamamlamış durumda.

Yazıda “Güneşin büyüklüğünü kaybettikçe insanlık ve dünya üzerindeki tüm canlılar için kaçınılmaz kader başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Güneş yüzeyinin 5 bin 505 santigrat dereceye ve güneşin çekirdek sıcaklığının ise 15 milyon santigrat dereceye kadar ulaştığı biliniyor. Anlaşılamaz büyüklükte olan güneş, güneş sisteminin yaklaşık yüzde 99.8’ini kaplıyor. Ancak güneşin zamanla kapladığı alanı kullandığı ve nükleer füzyon olarak adlandırılan daha fazla ısıyı yaydığı belirtiliyor.

Yazıya göre, daha fazla hidrojen atomu eridikçe daha fazla ısı yayılıyor, bu da güneşin giderek hafifledikçe bir yandan da büyümesine neden oluyor.

Haberde bu sürecin meydana gelmesi için insanlığın birkaç milyar yılı daha olduğu ifade edildi.

PARTNER"Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar""Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar"
Bakan Akar Deniz Harp Okulu öğrencileriyle iftar yaptıBakan Akar Deniz Harp Okulu öğrencileriyle iftar yaptı
Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralıŞırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

Şırnak'ta hain tuzak: 3 korucu yaralı

Şırnak'ta hain tuzak: 3 korucu yaralı

Adana'da polisin şehit edildiği saldırıyı organize eden Faruk Dursun yakalandı

Hain saldırıyı organize etmişti! Özel ekip tarafından yakalandı

İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Suyun altında elektrik üretti

Suyun altında elektrik üretti

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İstanbul zirvesi!

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.