HABER

DHA DIŞ- Güney Afrika’da Nijeryalı göçmenlerin işletmeleri yağmalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 19:59 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da Dünya Ekonomi Forumu’nun hemen öncesinde, Nijeryalı göçmenlere ait işletmeleri yağmalandı.

Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika’da Dünya Ekonomi Forumu’nun hemen öncesinde, Nijeryalı göçmenlere ait işletmeleri yağmalandı. Çok sayıda gözaltının da yapıldığı protestoları, Nijeryalı ve diğer ülkelerden gelen göçmenlere karşı ‘yabancı düşmanlığı’nın tetiklediği belirtildi.

Protestolardan en çok etkilenen kentin Johannesburg olduğu belirtildi. Göçmenlerin işlettiği 50’den fazla işletmenin yağmalandığı ve harap edildiği bildirilirken; çok sayıda aracın ve kamu malının da hasar gördüğü açıklandı.

Nijerya yetkilileri, sosyal medyadan “Güney Afrika'daki Nijeryalı vatandaşlara ve işyerlerine devam eden saldırılar kabul edilemez” açıklamasını yaptı. Ayrıca, yağmalamalar sebebiyle 90’dan fazla kişinin gözaltına alındığı, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.

Görüntü Dökümü
---------------------------------------
-Protestolardan görüntüler
-Yaşanan gerginliğe dair görüntüler
-Bir markette yapılan yağmalamadan görüntü

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirttiHamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti
HDP heyeti TÜSİAD'ı ziyaret ettiHDP heyeti TÜSİAD'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı! Eşi gözaltına alındı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

İBB’den 'sahte mezarlık' açıklaması

İBB’den 'sahte mezarlık' açıklaması

Kaza yapan araçtaki sır perdesi çözüldü!

Kaza yapan araçtaki sır perdesi çözüldü!

Rize'de yaylalara yapı malzemesi ve iş makinelerinin çıkarılması yasaklandı

Rize'deki yaylalarla ilgili flaş karar!

Pınarhisar'da 3 günde yaklaşık 250 kişi hastaneye kaldırıldı

3 günde yaklaşık 250 kişi hastaneye kaldırıldı!

Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına savcılıktan itiraz

Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.