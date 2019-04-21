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DHA DIŞ - Güney Afrika'da tren istasyonunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:03 | Son Güncelleme

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki tren istasyonda iki yolcu treni yandı.

Güney Afrika (DHA) - Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki tren istasyonda iki yolcu treni yandı.

Olay bugün öğle saatlerinde Cape Town Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Park halindeki trenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın vagonlara da sıçradı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ve Kurtarma Dairesi Sözcüsü Jermaine Carelse, yangına 3 itfaiye aracı ve 19 görevlinin müdahale ettiğini, 5'er vagonu bulunan trenlerdeki yangının söndürülmeye çalışıldığını söyledi.

Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trenin yanması

Söndürme çalışmaları

Dumanlar

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