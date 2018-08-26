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DHA DIŞ HABER - ABD'DE SİLAHLI SALDIRI ŞOKU, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 22:27 | Son Güncelleme

Nafiz ALBAYRAK, 26 Ağustos (New YORK) - ABD’nin Florida eyaletine bağlı Jacksonville kentinde silahlı bir saldırı düzenlendi.

Nafiz ALBAYRAK, 26 Ağustos (New YORK) - ABD’nin Florida eyaletine bağlı Jacksonville kentinde silahlı bir saldırı düzenlendi. Kentte organize edilen bir video oyunları turnuvasında yaşandığı belirtilen silahlı saldırı sonrası ilk gelen bilgilere göre, olay yerinde ölü ve yaralılar bulunurken, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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