DHA DIŞ HABER - BM'DEN İDLİB İÇİN 'KANLI SAVAŞ' UYARISI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Eylül (DHA) - BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, İdlib'de yapılacak bir operasyonun potansiyel bir insanlık felaketine, korkunç ve kanlı bir savaşa yol açabileceğini söyledi.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen İdlib konulu Güvenlik Konseyi toplantısına Cenevre'den telekonferans yoluyla katılan De Mistura, "İdlib'e düzenlenecek herhangi bir operasyonun korkunç ve kanlı bir savaşa yol açabileceğine yönelik tehlikeleri çok derin. Siviller potansiyel kurban olabilir ve tam ölçekli bir saldırı durumunda, hem bölgesel hem de uluslararası oyuncuları içeren olayların hızla tırmanma tehlikeleri var. İdlib'de insanların tahliye edilebileceği ya da en azından savaş sırasında kendilerini daha güvenli hissedebilecekleri bir başka İdlib olmadığını unutmayalım" diye konuştu.

İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın yaklaşımlarının çok önemli olduğunu vurgulayan De Mistura, Suriye hükümetinden Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerine yönelik açıklamalar geldiğini de ifade etti. Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerin süregeldiğini belirten De Mistura, "İran, Rusya ve Türkiye arasında bugün Tahran'da yapılan zirveden akıllıca açıklamalar geliyor. Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz. Bu nedenle bugün Tahran'da yapılan zirve son derece önemli" dedi.