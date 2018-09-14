HABER

DHA DIŞ HABER - Bora Aksu İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 19:45 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık Moda Konseyi tarafindan resmi listeye alınan ve ardından üst üstte dört kez yeni jenerasyon ödülünü kazanan modacı Bora Aksu'nun İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da yapıldı.

Faruk Zabcı / Londra, 14 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Moda Konseyi tarafindan resmi listeye alınan ve ardından üst üstte dört kez yeni jenerasyon ödülünü kazanan modacı Bora Aksu'nun İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da yapıldı.

London Fashion Week (Londra Moda Haftası) kapsamında, British Fashion Council Showspace salonlarında düzenlenen defilenin tanıtım yazısında şöyle denildi:

"Yumuşak kumaşlar ile kontrast yaratan volanlı ve katmerli formlar, güçlü siluetlerin oluşmasını sağlıyor.

"Pek çok detay, 20. Yüzyıl'a ait Çingene yaşam stilinden ve onların sembolik giyim tarzlarından esinlenerek yaratıldı.

"Beyaz ve koyu tonlardaki nakışlarda oluşturulmuş aplike danteller elbiselerin yakalarında, manşetlerde ve kurdelalarda kullanılarak, sessiz ve değisken bir mesaj veriyor.

"Aksu'nun imzası olan katmanlı formlar, Yaz 2019 için de önemli bir nokta olarak göze çarpıyor.

"Bora Aksu, katman effektini yakalamak için yarattığı özel dantelle, nakışlar ve baskılar koleksiyondaki sert ve yumuşaklık dengesini kuruyor. Organza ve tül pelerinler, kolleksiyonun dominant bir parçası ve rüyamsı bir hava yaratıyor.

"Lila, mor, mercan, yeşil ve sıcak pembe gibi dominant renkler, beyaz krem, gri mavi, siyah gibi durgun renklerle bir arada kullanarak kolleksiyondaki değişen duyguları yansıtıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Defileden detaylar

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildiMİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi
/ fotoğraflar / Kalın: Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması (1)/ fotoğraflar / Kalın: Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.