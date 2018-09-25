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DHA DIŞ HABER - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 01:53 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek için bulunduğu ABD'nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

NEW YORK,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek için bulunduğu ABD'nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede, Suriye ve İdlib'deki çatışmasızlık konuları ana gündem maddesini oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erdoğan ve Guterres arasındaki görüşmede, Soçi Mutabakatı'nın ardından İdlip Çatışmasızlık bölgesine yönelik alınan tedbirler, Suriye'deki siyasi süreç ile Anayasa Komitesi'nin hayata geçirilmesi ve mültecilerin durumu konuşuldu. Küresel ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Türkiye ve BM arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi vurgulandı.

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