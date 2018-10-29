HABER

DHA DIŞ HABER - Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 05:53 | Son Güncelleme

Endonezya'da Lion Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 29 Ekim (DHA) - Endonezya'da Lion Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü.
Boeing 737 Max 8 tipi 200 yolcu kapasiteli, JT 610 sefer sayılı uçağın Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken düştüğü belirtildi. Denize düşen uçağın kalkışından 13 dakika sonra uçuş kulesi ile bağlantısının kesildiği bildirildi. Uçakta kaç yolcu olduğu henüz öğrenilemezken, kazada can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Lion Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Edward Sirait, uçağın düşmesiyle ilgili "Şu anda herhangi bir açıklama yapamayız. Bütün bilgileri ve verileri toplamaya çalışıyoruz" dedi.
Endonezya'da en son 2014'te yaşanan uçak kazasında; Airbus 320 tipi uçak Surabaya'dan Singapur'a gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 162 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmişMahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş
İzmirlililer soluksuz izledi! 6 bin kişilik zeybek gösterisi!İzmirlililer soluksuz izledi! 6 bin kişilik zeybek gösterisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi açıkladı! Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi açıkladı! Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

İzmirlililer soluksuz izledi! 6 bin kişilik zeybek gösterisi!

İzmirlililer soluksuz izledi! 6 bin kişilik zeybek gösterisi!

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme! Suudi Başsavcısı İstanbul'a geldi

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme! Suudi Başsavcısı İstanbul'a geldi

Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel logo

Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel logo

Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

Gökyüzüne bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi! İlginç görüntü

Bartın'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Bartın'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.