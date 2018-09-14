DHA DIŞ HABER - FLORENCE KASIRGASI NEDENİYLE ANNE VE BEBEĞİ CAN VERDİ

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 14 Eylül (DHA) - Kategori 4 düzeyinden kategori 1 düzeyine gerileyen ve ABD'nin Güneydoğu kıyılarına ulaşan Florence kasırgası can kaybına yol açtı.

Kuzey Carolina'nın Wilmington kentinde, evlerinin üzerine ağaç düşen bir anne ve bebeği feci şekilde can verdi. Yaralanan baba ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kasırga nedeniyle çatısı çöken bir otelden de yaklaşık 70 kişi ilk yardım ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cuma sabahı erken saatlerde, saatte 145 kilometre hızla kıyı kenti olan Wilmington'a ulaşan kasırga ve yoğun yağış nedeniyle Güney ile Kuzey Carolina eyaletlerinde en az 500 bin kişi elektriksiz kaldı.

Florence kasırgası, beklenmeye başladığı günden bu yana 2 bini aşkın uçak seferi iptal edilmesine yol açarken, Jacksonville kentinde bir otelin çatısını uçurdu. Otelde mahsur kalan yaklaşık 70 kişi ilk yardım ekipleri tarafından kurtarıldı.

Florence kasırgasının hızı kategori 4'ten 1'e gerilemiş olsa da kasırga ve birlikte getirdiği yağmur nedeniyle ABD'nin Güneydoğu kıyıları sel baskınları tehdidi altında bulunuyor.

Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 1,7 milyon kişiye zorunlu tahliye talimatı verildiği ancak bazı kişilerin bu uyarıyı önemsemedikleri belirtiliyor.

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- Sel sularından detay

