DHA DIŞ HABER - KKTC Başbakanı Tatar: Bu çağda hala sigara içenin aklına şaşarım

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Uyuşturucu illetinden kurtulmak için devlet hükümet toplum ve medyanın hep birlikte mücadele vermesi gerekir" dedi. Tatar, sigara ve alkolün de insan sağlığı açısından zararlarına işaret ederek, herkese "Sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.

Tatar, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun düzenlediği 'Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı' açılış törenine katıldı.

Komisyonun çalışmalarına değer verdiklerini, önemli olanın netice almak olduğunu belirten Tatar, şöyle devam etti:

"Gençlerin esenliği için bu illet nasıl artıyor, dağıtılıyor bulunmalı. Bu rakamlar nasıl, neden yükselir, sebebi ne, geri kalmış bölgelerde nasıl artıyor, fakirlik mi, eğitim düzeyi mi? Çalıştayın sonuçlarını önemseyeceğiz. Gereken duyarlılık ve hassasiyeti göstereceğiz. Aile eğitimi, toplum duyarlılığı ve medya ile birlikte çalışmalar yapmak ve bu illeti azaltmak görevimizdir. Nasıl bu illet ülkemize gelmeye devam ediyor? Güvenlik önlemlerimize rağmen nasıl geliyor, polis ve tüm birimlerle bu konuda seferberlik başlatmalıyız. Eğitimde, okulda, aile içinde bu illetin zararı anlatılmalı. Öğretmenlere ailelere büyük görevler düşüyor. Altyapı güvenlik tedbirleri artırılmalı. Devlet denetimleri artırmalı. Medya bu illeti Afişe etmek değil kurtulmak için destek vermeli."